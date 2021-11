Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви в четвъртък, че усилията за ваксинация срещу коронавируса трябва да бъдат засилени в целия Европейски съюз, "тъй като настъпва нова Covid вълна'.

В публикация в "Туитър" тя отбеляза, че една четвърт от възрастните в единния блок все още не са напълно ваксинирани.

Vaccination avoids deaths. As a new wave is hitting, we need to step up vaccination.



Let's take booster shots 6 months after the original vaccination to keep our immunity high.



We have enough doses. End of this week we will have delivered 1 billion doses to our Member States. pic.twitter.com/HvH3HQTeFb