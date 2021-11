Близо 40 000 души протестираха днес в няколко австрийски града срещу задължителната ваксинация срещу коронавируса и ограничителните мерки, предаде АПА.

Най-многобройна бе акцията в Грац, където се събраха около 30 000 души в една от най-големите демонстрации в града от 1945 година.

#Austria 🇦🇹 #Graz, as well as many other cities in Austria have held protest today against the Lock⬇️ and forced VXe-Nation pic.twitter.com/dtgdPv78RL