Десетки хиляди хора в Шотландия и Северна Англия останаха без ток, след като буря донесе температури под нулата и предизвика нарушения в мрежите в по-голямата част от Обединеното кралство, предаде Асошиейтед прес.

Ледени ветрове причиниха спиране на тока на границата между Шотландия и Англия. Мрежовият оператор "Нодърн пауъргрид" съобщи, че е отчел 1100 случая на повреди, които ще изискват значителен ремонт.

Компанията се опитва да възстанови енергоподаването до 40 000 клиенти. Друг оператор, "Ес Пи енерджи нетуъркс", посочи, че 21 000 негови клиенти днес са останали без ток.

1000s are without power this evening across Northern England due to Storm Arwen. Today in Weardale, shops were open in candlelight & a care home was keeping residents warm with electric patio heater powered by a donated generator. Watch @itvtynetees from 6:50pm tonight for more. pic.twitter.com/bmC4MjyQa5