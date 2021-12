10-тгодишен ученик едва се спаси, след като леопард нахлу в училище и предизвика паника в индийския щат Утар Прадеш.

Инцидентът е станал в сряда сутринта в колежа "Чаудхари Нихал Сингх" в окръг Алигарх, където са се провеждали занятията на децата.

BREAKING NEWS: A student was injured by a leopard at a school in Aligarh, India. https://t.co/xRu90HwsEq

Лъки Радж Сингх, ученикът, който е бил нападнат от голямата котка и останал окървавен, разказва пред индийските медии: „Животното ме ухапа по ръката и гърба".

15-year-old Lakhiraj Singh, a student of class X, entered the #classroom around 8:30 when he spotted the #leopard. #Aligarh #ViralVideo #LeopardAttack https://t.co/exwtcsxd2O