Повече от 40 мъже облякоха с шапки и бански костюми на Дядо Коледа, за да участват в джогинг в Будапеща. Ежегодното събитие, известно още като „Бягането на голия Дядо Коледа“ и „Бягането на Санта Спидо“, беше отменено през 2020 г. заради пандемията, но тази година се завърна в унгарската столица с повече от 40 участници.

Замък, коте и лаптоп за онлайн обучение - сред желанията на децата до Дядо Коледа

Over 40 people wearing nothing but red swimsuits and Santa hats raced through Budapest for the yearly 'Naked Santa Run'#NakedSantaRun #Christmas #traditions pic.twitter.com/sC9sJNNuVq