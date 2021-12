Ураганен вятър и прашна буря връхлетяха американския щат Колорадо. Властите съобщиха, че видимостта ще е нулева и призоваха хората да стоят по домовете си, докато стихията отмине.

I'm setting in my office with no power. This is what it looks like outside. Remind me of why I spend so much time in Southeastern Colorado. pic.twitter.com/Bdi84VqiGo