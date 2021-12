Билет от дебютния мач на легендарния Майкъл Джордан в Националната баскетболна асоциация беше продаден на търг за 264 000 щатски долара, предаде Ройтерс. Наддаването беше организирано от аукционната къща "Хъгинс енд Скот".

Майкъл Джордан дебютира в НБА на 26 октомври 1984 г. в домакински мач на неговия отбор "Чикаго Булс". Публиката в залата надхвърля 13 000 души. Тимът печели срещата срещу "Вашингтон Булетс" с резултат 109:93.

Джордан е на терена 40 минути, в които отбелязва 16 точки, 6 борби и 7 асистенции.

Билетът е поредният от артикулите, свързани с Майкъл Джордан, продадени на търг тази година.

През октомври първият чифт маратонки, създадени от компанията "Найк" специално за легендарния баскетболист, смениха собственика си срещу сумата от 1,47 милиона щатски долара.

През пролетта потник, носен от Джордан, докато играе с цветовете на университета на Северна Каролина през сезон 1982-83, беше продаден на търг за 1,38 милиона щатски долара.

