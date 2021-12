Смразяващи кадри показват предполагаемия нападател с арбалет в замъка Уиндзор, който е възнамерявал да убие кралицата. От вестник „Сън” съобщават, че са получи видеозапис, на който се вижда как мъж с арбалет, качулка и маска, заплашва да „убие кралицата в отмъщение за клането в Амритсар през 1919 г.”.

Изпратиха в психиатрия мъжа, нахлул на Коледа в замъка Уиндзор

Кадрите се появиха, след като 19-годишен мъж беше арестуван от полицията на територията на замъка Уиндзор на Коледа. Тъй като се знае, че нападателят е качил предварително записаното видео в Snapchat в 8:06 ч. на Коледа, само 24 минути преди ареста, се предполага, че именно това е заподозреният, пише БГНЕС.

It’s been revealed a 19-year-old intruder who was arrested in the grounds of Windsor Castle was armed with a crossbow – and it’s claimed he intended to assassinate the Queen. https://t.co/VZ3A1cpmr5 @MKarstunen #7NEWS pic.twitter.com/uecMy09qYY