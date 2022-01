Памела Андерсън подаде молба за развод с петия си съпруг, бодигардът Дан Хейхърст, само година след като се омъжи за него. Журналисти научиха за това от източник, близък до двойката, по-късно информацията беше потвърдена от представителя на актрисата.

Близък на двойката каза за Page Six, че звездата на „Спасители на плажа” искала да напусне съпруга си, защото той бил „лош, недоброжелателен човек и не я подкрепял“. Самият развод ще се извърши в родната Канада на Андерсън, където тя и Дан живееха след сватбата им на Бъдни вечер през 2020 година.

V Pamela Anderson files for DIVORCE from fifth husband Dan Hayhurst after just 13 months of marriage - and days after she was spotted in Malibu without wedding ring ====== https://t.co/BjDdXBShXL pic.twitter.com/nROPiQxg0T

Инсайдерът нарече краткия съюз на Памела и Дан "пандемичен вихър", който утихнал. Хейхърст беше бодигард на Андерсън, преди романът им да започне. Макар пандемията първоначално да е била щастливо време за тях, съвместната карантина в крайна сметка е довела до охлаждане на чувствата, добави вътрешният източник.

„Те се опознаха по-добре и по този начин Памела осъзна, че Дан всъщност не е този, от който се нуждае. В момента между тях няма приятелски отношения, тъй като тя решила, че нямат нищо общо, той не се държал с нея така, както тя би искала”, допълни инсайдерът.

Познат на двойката отбелязва, че въпреки кавгите, Дан е искал да подобри семейните отношения, но Памела очевидно е била разочарована от партньора си.

Отначало тя каза, че й харесва да бъде с обикновен човек, който може да смени крушка, но в крайна сметка, въпреки че една крушка е нещо необходимо, той не може да задоволи другите й нужди, написа Page Six.

Личният живот на Андерсън многократно е бил в центъра на вниманието на репортерите и винаги е бил бурно обсъждан. Най-известният й брак е с барабаниста на Mötley Crüe Томи Лий, от когото тя има синове - Брандън на 23 години и Дилън на 22 години. Бурният семеен живот на двойката и скандалът с изтичане на секс касета с двамата вдъхновиха нов сериал на Hulu, Pam & Tommy, с участието на Лили Джеймс и Себастиан Стан. Самата Андерсън не е одобрила снимките.

PAMELA Anderson ditched the makeup and her wedding ring for a relaxing dog walk just days before filing for divorce from her fifth husband.



The former Playboy model and her bodyguard Dan Hayhurst called it quits after only one year together. pic.twitter.com/UZ31zS7qRt