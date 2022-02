Земетресение с магнитуд 6,2 разтърси Южна Грузия, съобщи Центърът за сеизмологично наблюдение към Държавния университет "Илия Чавчавадзе", цитиран от ТАСС и БТА.

Трусът е бил усетен в 22:25 ч. местно време. Епицентърът е село Самеба, намиращо се в Южна Грузия недалеч от границата с Армения.

Earthquake in Georgia. During the live broadcast on TV Pirveli. It was a feeling of collapse.



6.2 (ML) earthquake shook the village of Sameba, 22:25 Tbilisi time. pic.twitter.com/UwYNGeouDx