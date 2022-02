Американската певица и актриса Тейлър Суифт се сгоди за британския актьор Джо Алуин. Това разказват ексклузивно много източници за Life & Style Суифт и Алуин са заедно вече повече от пет години.

Все още няма официално потвърждение на новината.

Певицата и актьорът се опитваха да се скрият връзката си от обществото, може би защото интимните отношения на Тейлър Суифт винаги са привличали вниманието на медиите. Джо Алуин е не само романтичен, но и творчески партньор на Суифт. Той е съавтор на няколко нейни песни от албумите Folklore и Evermore.

Името на Джо Алуин е добре познато на феновете на британското кино. Участва във филмите "Любимец", "Две кралици" и "Последното писмо от любимата ти". През 2022 г. актьорът може да бъде видян в драмата на Клер Денис "Звезди по обяд" и в телевизионния сериал "Разговори с приятели". Преди Джо Алуин певицата имаше много романси: излизаше с Том Хидълстън, Калвин Харис, Хари Стайлс, Джо Джонас, Тейлър Лотнър, Джон Майър и Джейк Джилънхол.

