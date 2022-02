Ако Русия продължи, ние ще наложим още санкции. Това заяви американският президент Джо Байдън, който направи изявление във връзка със ситуацията в Украйна. Това е първото му публично изказване, след като президентът на Русия Владимир Путин призна Донецката и Луганската народни републики за независими държави.

„Това е началото на руска инвазия в Украйна”, каза той и добави, че ще започне да налага санкции, които ще бъдат по-тежки от тези, въведени след анексирането на Крим през 2014 г.

Санкциите, които САЩ вече налагат, обхващат няколко руски финансови институции, суверенния дълг и членове на руския елит и техни семейства.

„Всички те са замесени в задкулистните игри на Кремъл и трябва да споделят наказанието”, каза Байдън. И допълни: „Предприемам тези тежки действия, за да съм сигурен, че тежестта на санкциите ще бъде насочена към руската икономика, а не към нашата”.

По думите на Байдън администрацията му следи отблизо доставките на енергийни ресурси и всяко тяхно потенциално нарушаване и координира действията си с производителите на петрол в страната, за да се избегне скок на цените. „Искам да сведа до минимум ударът върху американците от евентуално рязко поскъпване на бензина”. Това е особено важно за мен”.

„Северен поток” 2 няма да се реализира. Ще продължим да подкрепяме Украйна. Нови сили на НАТО ще бъдат разположени в балтийските страни”, каза още Байдън.

Той посочи, че действията на Русия са грубо нарушение на международното право и изискват твърд глобален отговор.

