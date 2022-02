НАТО се събира на спешна среща заради конфликта в Украйна. Това съобщи генералният секретар на Алианса Йенс Столтенберг.

I strongly condemn #Russia’s reckless attack on #Ukraine, which puts at risk countless civilian lives. This is a grave breach of international law & a serious threat to Euro-Atlantic security. #NATO Allies will meet to address Russia’s renewed aggression. https://t.co/FPpyuzmUXD