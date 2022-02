Малък самолет, изпълняващ полет между два острова в архипелага Коморски острови в Индийския океан, с дванадесет пътници и двама пилоти на борда, се е разбил в морето в събота, съобщи АФП.

„Започналата операция по издирване вече е открила отломки от самолета в крайбрежната зона на Джиези, които да потвърждават авиокатастрофата“, се казва в изявление на Министерството на транспорта.

Правителството уточнява, че всички дванадесет пътници са по произход от Коморските острови, докато двамата членове на екипажа са от танзанийска националност.

"Авиокомпанията „AB Aviation“ с тъга съобщава за изчезването на самолета" между столицата Морони, на остров Гранд Комор, и Фомбони, на остров Мохели, на около 90 км, съобщи авиокомпанията следобед, уточнявайки че самолетът е от типа „Чесна“.

"Този полет, който напусна столицата по обяд, трябваше да кацне около четиридесет минути по-късно. Но той изчезна от радарите на около 2,5 км от летището, на което трябваше да кацне", потвърждават от компанията.

🔴 AB Aviation flight 1103, a Cessna 208B Grand Caravan EX (5H-MZA), is reported missing on a flight from Moroni to Mohéli, Comoros.

Reportedly 14 on board:https://t.co/HKj9ttaGXW