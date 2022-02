В отговор на молба от украински министър, Илон Мъск написа в Twitter в събота, че неговата група SpaceX е активирала сателитната интернет услуга Starlink в Украйна и че компанията изпраща оборудване в страната, предаде АФП.

"Услугата Starlink вече работи. Други терминали са на път", посочи шефът на Tesla и SpaceX в социалната мрежа.

Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route.