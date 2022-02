Украинският опозиционен политик Виктор Медведчук е избягал от домашен арест, посочи в изявление съветникът във вътрешното министерство Антон Герашченко, цитиран от Ройтерс.

Медведчук, който е лидер на партия "Опозиционна платформа - За живот", се намираше под домашен арест от миналата година, след като властите го обвиниха за държавна измяна и съдействие на дейността на терористични организации.

Опозиционният лидер, който е проруски ориентиран и казва, че руският президент Владимир Путин е кръстник на дъщеря му, отрича да е извършил нещо нередно.

"Не разполагам с потвърждение на тази информация", каза говорител на Медведчук в отговор на запитване за коментар по темата.

#BreakingNews Ukrainians saying that Viktor Medvedchuk, has escaped house arrest and fled the country. He is a serious candidate for being President, if the NeoNazy are expelled pic.twitter.com/xV0hG2RIMk