Най-малко шестима души, сред които и дете, са били ранени, след като ракета унищожи сградата на областната администрация в Харков, съобщава CNN. Последвалият мощен взрив се вижда във видеоклип, споделен от кореспондента на Economist Оливър Карол в социалните мрежи.

Massive strike on Kharkiv govt HQ about 30 mins ago. So much for “liberating” this Russian-speaking city. Shock and awe into surrender.

pic.twitter.com/LhpGuzk6zw — Oliver Carroll (@olliecarroll) March 1, 2022

"Масиран удар по централата на правителството в Харков преди около 30 минути. Толкова за "освобождаването" на този рускоезичен град. Шок и страх от капитулация", написа под видеото Карол.

Според украинската информационна агенция УНИАН разрушени са и по-високите етажи на две жилищни сгради.

Кметът на града Игор Терехов заяви, че руската армия е взривила електрически подстанции, което е довело до прекъсване на електроснабдяването и водоснабдяването, предаде БГНЕС.

🇺🇦Kharkiv central square now.

“Whoever rallied for the Russian World on this square - is this what you wanted? We warned you, it’s a bad idea” pic.twitter.com/qJQlBFTNPy — Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) March 1, 2022

