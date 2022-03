Нахлуването на Русия в Украйна е посегателство срещу свободата и демокрацията, заяви във вторник най-големият син и наследник на кралица Елизабет II в рядко срещан от високопоставена кралски особа публичен коментар.

73-годишният принц Чарлз се изказа по време на посещението си в Саутхенд-он-Сий, където през октомври миналата година местният депутат Дейвид Амес беше намушкан с нож по време на среща с избиратели.

Той определи смъртта на Амес, заради която един човек очаква съд за убийство и терористични престъпления, като "атака срещу демокрацията... срещу отвореното общество, срещу самата свобода".

"Днес сме свидетели на атака по най-безсъвестен начин срещу същите тези ценности в Украйна", каза той в речта си по повод официалното получаване на статут на град на Саутенд.

"От позицията, която заемаме тук, ние сме солидарни с всички онези, които се противопоставят на бруталната агресия."

Prince Charles calls Ukraine invasion an 'unconscionable' attack on democracy https://t.co/eB6L1googC via @MetroUK