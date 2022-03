Арнолд Шварценегер публикува видео съобщение в Twitter, в което призовава руснаците да се противопоставят на провоенния наратив, налаган от руското правителство, пише dariknews.



В клип, който продължава повече от девет минути, актьорът говори за любовта си към Русия и си спомня пътуванията си до страната по време на кариерата си на културист. Филмовата звезда и бивш губернатор на Калифорния казва на руснаците, че информацията, която достига до тях "не казва истината за последствията от тази война" и ги информира, че "бомби валят върху невинни цивилни".

Мария Бакалова трогна Холивуд с реч в подкрепа на Украйна (ВИДЕО+СНИМКИ)



Видеото е гледано милион пъти.

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV