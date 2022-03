Уил Смит нахлу на сцената на наградите "Оскар" и удари комика Крис Рок в лицето, защото се пошегува със съпругата на Смит по време на неделната гала вечер.

Рок, връчвайки наградата за най-добър документален филм, с комедийна рутина се пошегува, сравнявайки късо подстриганата коса на Джейда Пинкет Смит с външността на Деми Мур във филма "Редник Джейн" и предлагайки й да участва в продължението му.

I think the funniest thing about this clip is the calm Japanese woman translating what Will Smith said in her deadpan voice 😂 😂 😂 https://t.co/s2qHkyAX65