Според конституцията на САЩ бившият президент Барак Обама не може да се кандидатира за трети мандат. На състоялата се в Лас Вегас 64-а церемония за водещите музикални отличия той не успя да се пребори и за трета награда "Грами", предаде БТА, позовавайки се на Франс прес.

Българка спечели „Грами“

Бившият президент е печелил в категорията за най-добър албум с говоримо слово през 2006 и 2008 г., припомня агенцията.

Тази година Барак Обама се съревноваваше с аудиоверсията на мемоарите си "Обетована земя". Над него обаче надделя актьорът Дон Чийдъл (Бойна машина от сагата "Отмъстителите") в ролята на разказвач на книгата "Carry On: Reflections for a New Generation from John Lewis". Сред номинираните в категорията беше и комикът Дейв Шапел.