Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отива в Киев тази седмица, придружена от ръководителя на дипломацията на ЕС Жозеп Борел, съобщи нейният говорител днес.

President @vonderleyen and HRVP @JosepBorrellF will travel this week to Kyiv to meet President @ZelenskyyUa prior to the pledging event #StandUpForUkraine on Saturday in Warsaw.