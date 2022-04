Жители на Шанхай се сбиха с полицаи, които ги принуждават да предадат домовете си за карантинни помещения за заразени с коронавирус, предаде БГНЕС. Публикувани от инцидентите видеоматериали показват нарастващото недоволство в града, съобщава „Гардиън”.

Шанхай, мегаполис с население от 25 млн. души и ключов финансов център на Китай, преживява най-голямата епидемия в страната, откакто преди повече от две години в Ухан за първи път бе съобщено за COVID-19. Пандемията предизвика критики към местните власти и се оказва сериозно изпитание за ангажимента на Пекин към строгата му политика за нулево разпространение на COVID.

Жителите, които са затворени от края на март, се оплакват от недостиг на храна и от прекалено ревностни служители, които ги принуждават да се настаняват в централни карантинни помещения, докато властите бързат да подготвят десетки хиляди легла за настаняване на пациенти COVID. Дневните инфекции надхвърлят 20 000.

Късно в четвъртък в социалните медии бяха разпространени множество видеоклипове, на които се вижда как жителите на един комплекс крещят срещу редици от служители, държащи полицейски щитове, докато полицаите се опитват да пробият кордона им.

В един от клиповете се вижда как полицаите извършват няколко ареста, докато жителите ги обвиняват, че удрят хора. На заден план се чуват и викове и плач. Причината за инцидента е разпореждане на властите 39 домакинства да се изнесат от комплекса, за да могат пациентите с COVID да бъдат настанени там "с цел да се отговори на нуждите за предотвратяване и контрол на епидемии", според Zhangjiang Group - строител на жилищния комплекс.

Групата заяви, че е разпознала видеоклиповете от комплекса, които са се появили в интернет, и че ситуацията вече се е успокоила, след като "някои наематели са възпрепятствали изграждането" на карантинна ограда.

