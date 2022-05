Четирима астронавти успешно се завърнаха на Земята след шестмесечния си престой на Международната космическа станция (МКС), съобщи сайтът "Спейс". Американците Раджа Чари, Том Машбърн, Кайла Барън от НАСА и германецът Матиас Мауер от Европейската космическа агенция (ЕКА) се прибраха с кораба "Дракон" на компанията "Спейс екс".

Те се приводниха в Атлантическия океан край бреговете на Флорида. Завръщането на астронавтите беше отложено с ден заради неблагоприятни метеорологични условия. В четвъртък корабът "Дракон" се отдели от МКС, поемайки към Земята.

SpaceX successfully returns four astronauts from International Space Station https://t.co/2d0kbq04or pic.twitter.com/Huc910zqpA

Раджа Чари, Том Машбърн, Кайла Барън и Матиас Мауер пристигнаха на борда на МКС на 11 ноември миналата година. По време на престоя си те работиха в орбиталната лаборатория, осъществиха редица научни експерименти и направиха няколко разходки в открития космос.

Splashdown of Dragon confirmed – welcome back to Earth, @Astro_Raja, @astroMarshburn, @astro_matthias, and @astro_kayla! pic.twitter.com/zgoX2CITQh