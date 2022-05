Хакери атакуваха руски телевизии в Деня на победата, съобщава британското издание "Дейли мейл". Малко преди началото на военния парад по повод 9 май на екрана се появи надпис: "Кръвта на хиляди украинци и стотиците техни деца е по ръцете ви".

Today Putin really wanted to show a victory in Ukraine. (But after massive losses, Russia is barely holding on to the area they already controlled before the invasion.) And now his TV channels have been hacked too! https://t.co/zWtDyFQvwJ

"Не на войната" и предупреждение към зрителите, че "телевизиите и властите лъжат" можеше да се прочете и в програмата на различни канали, включително на тези за деца.

Today as Russia marks its Victory Day, its TV teletext has been hacked to tell viewers "You have blood on your hands. Thousands of #Ukrainians and hundreds of their children have been killed. TV and the authorities lie. No to war". #StandWithUkraine pic.twitter.com/Yg24G8w2bi