Късна пролетна снежна буря в щата Колорадо, в Средния запад на САЩ, доведе до образуването на снежна покривка в района на град Денвър и остави без електричество около 210 000 абонати, предаде Асошиейтед прес, като се позова на местните власти.

До снощи беше възстановено електроснабдяването на 160 000 клиенти. Около 50 000 обаче остават без ток.

