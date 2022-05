Британските власти полагат усилия, за да предотвратят голям нефтен разлив в Ламанша, след като суперяхта се запали и потъна в пристанището Торки.

Яхтата на стойност 6 млн. паунда е била заредена с около 8000 литра гориво, когато е била обхваната от пламъци, докато е акостирала в пристанището в събота. Свидетели разказват, че огънят е минал по въжето за акостиране.

Плавателният съд се е носил по течението покрай яхтеното пристанище, преди да се удари в мост, който е действал като бариера. Яхтата е потънала вчера вечерта около 18 часа. Няма пострадали.

Агенцията по околна среда се заела със случая и служителите са подали два сигнала за замърсяване на плажовете, които са най-близо до яхтеното пристанище. Предполага се, че повече оборудване за възстановяване на замърсяването ще пристигне днес от Бирмингам.

A yacht is on fire by Torquay marina it’s like a fire ball! pic.twitter.com/KVDb0K9Woc — Cllr Cat Johns (@Catheri55068811) May 28, 2022

Според полицията на Девън и Корнуол причината за пожара засега е неясна, но е избегната голяма катастрофа. Разследванията по случая продължават.