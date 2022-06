Най-малко 15 души са загинали, а 170 са ранени при пожар в частен склад за контейнери в югоизточен Бангладеш.Това съобщи началникът на местната полиция Абул Калам Азад, цитиран от АФП и БГНЕС.

„Досега са загинали 15 души. Около 170 души са ранени, включително най-малко 40 пожарникари и 10 полицаи. Трима пожарникари са загинали", каза той. Ранените са откарани в болници.

A huge explosion took place inside the #Chittagong sea port of #Bangladesh killing around 40+ people (till now) and many severe injuries. Pray for Chittagong,Bangladesh 🇧🇩🥺💔 pic.twitter.com/JAaJScVgeU

Складът, в който е имало контейнери с химикали и в който са работели около 600 души, се намира на 40 км от град Читагонг, административен център на едноименния регион.

Според началника на местната пожарна пожарът е започнал около 00:00 ч. местно време (около 21:00 ч. българско време).

Many people have been killed and over 100 injured in a fire caused by an explosion at a Inland Container Depot (ICD) in #Sitakunda upazila in #Chittagong.



The fire broke out at BM Depot in Kadamrasul area of the upazila on Saturday night.#Dhaka #Bangladesh #Chittagongblast pic.twitter.com/sFoGQFCnKi