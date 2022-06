Кралица Елизабет Втора се появи днес за кратко на балкона на Бъкингамския дворец, за да поздрави събралото се отпред множество. Това стана в последния ден от тържествата по случай навършването на 70 години от възкачването ѝ на престола.

Облечена в зелено, 96-годишната кралица, която отсъства от повечето прояви за платинения юбилей, излезе на балкона, придружена от сина си Чарлз, внука си Уилям, от техните съпруги и деца. След това прозвуча британският химн "Бог да пази кралицата".

Елизабет Втора ограничи изявите си през последните месеци заради проблеми с ходенето. До днес тя се бе появила само два пъти по време на 4-дневната празнична програма.

Thank you, Your Majesty.



An incredible weekend celebrating an unprecedented legacy. #PlatinumJubilee #HM70 pic.twitter.com/ezw8zjzgca — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) June 5, 2022

Тя помаха на хилядите хора, събрали се пред двореца в края на парада, кулминация на четирите дни тържества, след което се прибра бавно вътре. В парада взеха участие над 100 национални знаменитости като певеца Ед Шийран и бившия футболист Гари Линекер, съобщи Ройтерс.

Холограма на Елизабет II се разходи в златна каляска из Лондон

Britain's Platinum Jubilee celebrations of Queen Elizabeth II ended Sunday. On Monday, political and economic unease returns. —New York Timeshttps://t.co/pjR6hP1Fck — Global Feed (@gl0bal_feed) June 5, 2022

Елизабет Втора се възкачва на престола през 1952 г., когато е на 25-годишна възраст. Тя е най-дълго царувалият британски монарх.

Тя заяви, че е била трогната и е почувствала смирение пред огромния брой хора, участвали в тържествата за навършването на 70 години от възкачването ѝ на престола, предаде Ройтерс.

"Когато стане дума за отбелязването на 70-годишнината като ваша кралица, няма инструкции за следване. За пръв път се случва. Но аз почувствах смирение и бях дълбоко трогната, че толкова много хора излязоха по улиците за честването на моя платинен юбилей", заяви в комюнике Елизабет.

HM Queen Elizabeth II makes her final appearance of her Platinum Jubilee on the balcony of Buckingham Palace with three future monarchs and two future Queen's #PlatinumJubileePageant #PlatinumJubilee #Queen #Royals #QueenElizabethII pic.twitter.com/1lNpNOCMNi — Rookie (@royalfocus1) June 5, 2022

"Въпреки че не успях да взема лично участие във всяка проява, сърцето ми бе с всички вас. Оставам ангажирана да ви служа по най-добрия възможен начин, с подкрепата на моето семейство."

Long may she reign over us.

God Save The Queen👑🇬🇧 #QueenElizabethII pic.twitter.com/YDBKd7IN5y — zee 💙🇬🇧🇺🇸🇺🇦 (@sueziad) June 5, 2022