80 души са загубили живота си, а 10 души са изчезнали в Колумбия от март насам в резултат на тежки наводнения и свлачища. Според последния доклад на Националното звено за управление на риска от бедствия (UNGRD) областите Кундинамарка, Антиокия и Сантандер са били най-силно засегнати от проливни дъждове и свлачища.

Latest @UKHSA global #climate & health hazards bulletin: Sahara dust reached Caribbean/S America; unusual low temperature in NE Australia; #floods affect China, NE India, Turkey, Colombia, Cuba, Guatemala & Florida; severe hail storms hit France https://t.co/mXJtdR7S8c pic.twitter.com/mC2K9ki7qP

Общо 418 града са претърпели сериозни щети вследствие на проливните дъждове. Във въпросните региони 16 295 къщи са пострадали от дъждовете и свлачищата.

COLOMBIA: June 4, 2022

Floods at Barrio Brisas de Los Álamos, West of Cali, river overflowed due to incessant heavy rains. https://t.co/dqkVvZqaHr pic.twitter.com/kbIkblO5CD