Честото летене със самолет може да се превърне в истинско изпитание. Освен това, не е никак евтино. Един испански интериорен дизайнер обаче опитва да направи революция в пътуването със самолет. Той предлага поставянето на седалки на два етажа на борда.

Концепцията на 21-годишния Алехандро Висенте стартира като малък проект в колежа. Следва номинация за една от най-престижните награди в авиационната индустрия, а след статия в CNN Travel дизайнът на Висенте обикаля онлайн пространството.

