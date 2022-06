Най-малко двама души са ранени, единият от които с опасност за живота, при нападение с нож в търговски център в град Вастерас, на 90 км западно от Стокхолм, съобщи полицията. Нападателят е арестуван, съобщиха Асошиейтед прес и Ройтерс. Случаят се разследва като опит за убийство.

Вестник „Афтонбладет“, позовавайки се на свои източници, твърди, че използваното при нападението оръжие е нож. Жертвите са мъже - единият 40-годишен, другият - 50-годишен, казаха болнични източници.

