През юни наблюдаващите небето имаха удоволствието да видят как всичките пет планети, видими с невъоръжено око - Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн, се подреждат в небето. Този уикенд към тях ще се присъедини и сърпът на Луната, съобщи сайтът Science Alert.

Впечатляващо е, че в момента планетите се появяват по реда на тяхното отстояние от Слънцето, от ляво на дясно. Това означава, че започваме с Меркурий (средно на 58 милиона километра от Слънцето) и завършваме със Сатурн (средно на 1,4 милиарда километра от Слънцето).

През уикенда намаляващата Луна трябва да се появи между Венера и Марс.

Меркурий ще се вижда ясно и на 27 юни, а специалистите обещават, че тогава планетарното шоу ще може да се наблюдава около час.

Този вид подреждане на планетите,- известно като съвпад, не се е случвало от декември 2004 г. и няма да се повтори до 2040 г.

On a more positive note, I got to take a picture of 3 planets and the moon at the same time yesterday! 4 counting Earth. Sadly I couldn't get Saturn in frame and we never got to see Mercury because it was too low and the business plaza next to my apartment was blocking it. XD pic.twitter.com/FmJqdFuGjX