67-годишна жена бе фатално прегазена, а нейният 8-годишен внук бе тежко ранен, след като кола се вряза в пешеходци в района Бруклин на На Йорк, съобщава в. „Ню Йорк пост”. Други трима души също са ранени при инцидента.



​Водачът на колата, която била крадена, се опитвал да избяга от полицията, която искала да го спре за проверка. По време на опита за бягство бил пометен и велосипедист, а крадената кола се ударила и в друг автомобил.

One Person is Dead, Child in Critical Condition, at Least Three More Injured after Car Accident in Brooklyn https://t.co/25PgTkLBcC pic.twitter.com/pR1MmCT9Wj