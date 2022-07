На 101-годишна възраст почина класикът на руската анимация Леонид Шварцман, създателят на Чебурашка и много други герои, съобщава ТАСС, като цитира главния редактор на Съюза за анимационно кино („Союзмултфилм") Сергей Капков.

Леонид Шварцман е роден на 30 август 1920 г. в Минск. При раждането си получава името Израил, но го променя на 40-годишна възраст.

