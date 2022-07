Традиционният парад в Чикаго по повод 4-и юли - Денят на независимостта на САЩ, беше прекратен. Причината - стрелба в едно от предградията на града - "Хайланд парк", съобщава вестник "Дейли мейл". По информация на Ройтерс петима души са убити, а други - 16 ранени.

Масова паника настанала, когато се чули изстрелите. Хиляди гледали шествие по случай националния празник 4-ти юли, когато избухнала стрелбата. Хората започнали да бягат без посока и да търсят укритие.

Shooting reported at the 4th July Parade at Highland Park, Illinois pic.twitter.com/5rhp2o335t