Най-малко 19 души са убити през изминалата нощ при два случая на стрелба в барове в Република Южна Африка по данни на полицията. Според очевидци нападателите са стреляли по клиентите напосоки, предаде Франс прес.

Петнайсет млади хора, включително две жени, са били убити в предградието на Йоханесбург - Совето, а в Питермарицбург (зулуски регион в източната част на страната) са загинали четирима. По-рано полицията, цитирана от Асошиейтед прес, съобщи за 14 застреляни и трима ранени в Совето.

Nearly 20 killed in a night violent even for South Africa - we’re at the scene of one of the shootings in Soweto, @AndrewWJHarding reports all day across @BBCNews pic.twitter.com/b5UYdvVPGF