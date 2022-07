НАСА разпространи още снимки, направени от телескопа „Джеймс Уеб”. След като преди часове беше публикуват най-яркият кадър на Космоса, сега от Американската космическа агенция показаха и останалите изображения, с които разполагат до момента.

На едно от тях се виждат млади звезди в мъглявината Карина, където ултравиолетовата радиация и звездните ветрове са формирали огромни „стени” от прах и газове, обясняват от НАСА.

Друга снимка показва Квинтетът на Стефан - визуално струпване на пет галактики, четири от които образуват първата компактна група галактики, виждана някога. Тя е открита от Едуар Стефан през 1877 г. Групата е най-изучаваната от всички компактни галактически такива. В най-ярката от тези галактики − NGC 7320, се наблюдават обширни области от йонизиран водород, които са и области с бурно звездообразуване.

На третия кадър се вижда мъглявината Южен пръстен с угасваща звезда, заобиколена от прах и светлина.

На изображенията, получени от „Джеймс Уеб”, за първи път в историята се вижда и вода на газовия гигант WASP 96-b. Благодарение на тази снимка, вече вероятно има и доказателства за наличието на облаци в атмосферата на екзопланетата.

Clouds on another world. @NASAWebb captured the signature of water on giant gas planet WASP 96-b, which orbits a star 1,150 light-years away. For the first time, we've detected evidence of clouds in this exoplanet's atmosphere: https://t.co/63zxpNDi4I #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/f3HOX0HKis