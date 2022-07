Шест дни след началото на пожарите в югозападната част на Франция, Жиронда, те изглеждат неудържими, а пламъците достигат височина от 100 метра и обхващат над 14 000 хектара горски площи, съобщиха властите.

Шарл Лафуркад, отговарящ за гасенето на пожарите в Ландира, заяви, че ситуацията е "много неблагоприятна" поради силните ветрове и горещите вълни.

Метеорологичната служба обяви червена тревога за горещи вълни в Жиронда, като се очаква максималните температури да достигнат до 44 градуса по Целзий в някои части.

Според местните пожарни и спасителни служби пожарникарите се борят да овладеят пламъците, достигащи 100 метра височина, и ситуацията вероятно ще продължи още няколко дни.

За да се предотвратят наранявания на местните жители, ще бъдат извършени допълнителни 3500 евакуации от общините Будос, Балзак и Ландирас, съобщиха властите. От миналия вторник досега вече са евакуирани близо 20 000 души.

Двата пожара са причинили огромни екологични щети, като са изпепелили над 14 000 хектара борове: 9 800 хектара в Ландирас и 4 200 хектара в Ла Тесте дьо Бух, съобщи анадолската агенция.

Portugal 🇵🇹 has been on fire since July 8th. Spain 🇪🇦 France 🇨🇵 and Italy 🇮🇹, thanks for helping to fight the fires with your canadair planes. pic.twitter.com/eRdB8T5Btj