Какво по-хубаво място да отпразнувате медения си месец от града на любовта и романтиката? Бен Афлек и Дженифър Лопес, които сключиха брак на 16 юли, в момента са в френската столица, заобиколени от четирите си деца - Серафина и Вайълет, родени от връзката на актьора с Дженифър Гарнър, и Максимилиан и Ема, близнаците на певицата.

