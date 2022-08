Горски пожар се разрази рано тази сутрин в местността Грюневалд между Берлин и Потссам, се казва в публикувано в Twitter съобщение на оперативната служба в Берлин.

Пожарът е причинен от детонация на склад, където полицията складира боеприпаси за утилизация или унищожаване чрез контролиран взрив. Най-често там биват унищожавани невзривени и открити по време на строителни работи снаряди от периода на войната. Там се складират и конфискуваните фалшиви фойерверки. Засега не е ясно какво е предизвикало взрива.

A series of explosions at an ammunition dump has triggered a large fire in a Berlin forest on what is forecast to be one of the hottest days of the year. Some 100 firefighters are at the scene and reinforcements are being called in. https://t.co/XBhTdIEIaE