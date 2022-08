Голям пожар, причинен от мълния, гори от петък в петролна база близо до кубинското пристанище Матансас, на около 130 км източно от Хавана, предаде Ройтерс. След като мълния поразила един петролен резервоар в базата, тази сутрин се е взривил втори.

The flames and an immense column of smoke prevail from around 7:00 p.m. this Friday. As notified by the Ministry of Energy and Mines, lightning generated by a severe storm hit crude oil storage tank 52.#Cuba #Matanzas #MatanzasFuerzas https://t.co/2UsCHIHPYR — OnCubaNews (@OnCubaNews) August 6, 2022

Кубинската държавна телевизия съобщи, че при втората експлозия са били ранени най-малко 67 души, а 17 пожарникари са в неизвестност. Цивилните вече са евакуирани от района. Според публикация на здравния министър Хосе Анхел Портал в Туитър трима от ранените са в критично състояние, а още 12 души са в тежко. Седем пациенти са били прехвърлени в болници в столицата Хавана.

Our solidarity and thoughts are with the people of Matanzas and those injured and currently fighting the fires at the Cuban city’s Super Tanker Base after a storage tank was stuck by lightning at 7pm on Friday night. #FuerzaMatanzas https://t.co/VWSBNHPRGJ — Cuba Solidarity (@CubaSolidarity) August 6, 2022

Различните информационни агенции съобщават различни данни за броя на ранените. Според цитирания от ТАСС новинарски портал Cubadebate те са най-малко 77. Порталът се позовава на данни от медицински източници.

Lightning struck a large oil storage tank on Friday evening in Matanzas, Cuba, causing a huge fire.https://t.co/OLOWQ9OROn — WSVN 7 News (@wsvn) August 6, 2022

Кубинският президент Мигел Диас-Канел пристигна на място около полунощ. Преди втория взрив той написа в Tуитър, че първите пристигнали спасители се опитват да предотвратят разпространението на пламъците и евентуално изтичане на гориво в залива Матансас. В публикуван по-късно пост от канцеларията му съобщиха, че Куба търси от дружески страни съвет как да потуши пожара.

Lightning struck a crude oil storage facility on the northern coast of Cuba, igniting a fire that had left dozens of people injured, 17 firefighters missing and prompted the evacuation of some 800 people, authorities said. https://t.co/iFpgh0JOEg — The New York Times (@nytimes) August 6, 2022

До тази сутрин пожарът изглеждаше напълно неконтролируем и застрашаваше други намиращи се наблизо резервоари, а димът стигна до Хавана.

Cuba: Lightning sets off fire at oil tank farm https://t.co/P6uQGgGV5E — Breaking News Tv (@tv_breakingnews) August 6, 2022

Куба страда от ежедневни прекъсвания на тока, както и от недостиг на гориво, така че загубата на гориво и капацитет за съхранение може да влоши допълнително ситуацията.

It’s been a bad week in Cuba. Currency devaluation and poor living conditions sparked nationwide protests. Now, lightning has struck an oil warehouse in Matanzas. This just confirms my School Boys Theory of History: It’s just one damn thing after another.pic.twitter.com/0G3UD4OpQN — Steve Hanke (@steve_hanke) August 6, 2022

Според Хорхе Пиньон, директор на програма на Тексаския университет в Остин в областта на енергетиката и околната среда за Латинска Америка и Карибския басейн, в района на базата има осем големи резервоара, всеки с капацитет 300 000 барела.

Unfortunate accident causes fire of great proportions in the crude petroleum storage base Supertanker Matanzas, #Cuba, due to the impact of lightning.

Goverment authorities, headed by the President @DiazCanelB, are coordinating the actions to extinguish the fire.#FuerzaCuba pic.twitter.com/0QBLQkApHV — Embassy of Cuba in Norway (@EmbaCubaNorueg) August 6, 2022

Това място е център за пренасочване на гориво към различни топлоелектрически централи, а не само за тази в близост, така че случващото се може да е много лоша новина за енергийната мрежа, отбеляза той.