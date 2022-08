Една от най-ярките звезди на легендарния сериал "Магнум“ – Роджър Мозли, почина на 83 години след автомобилна катастрофа. Това съобщи дъщерята на актьора, цитирана от ЮПИ.

Смъртта на Мозли, станал популярен като Тиодор Калвин в продукцията, е настъпила в медицински център в Лос Анджелис в резултат на наранявания, получени при пътен инцидент. Той е бил в критично състояние след автомобилна катастрофа миналата седмица. От семейството му обаче не разказаха повече подробности за случилото се.

Актьорът, който има повече от 70 роли в киното, се превърна в любимец на милиони зрители след участието си в поредицата "Магнум“, в която си партнираше с Том Селек. Последната му роля - тази на Джон Буки, бе в римейк на емблематичния сериал.

Актрисата, продуцент и сценарист Тина Андрюс, сподели в социалните мрежи, че Мозли е обичан приятел, който много ще й липсва. „Какъв прекрасен човек и добър актьор, който организираше страхотни партита“, написа тя в Twiitter.

R.I.P. to actor Mr Roger E. Mosley, a wonderful actor. I grew up seeing Mr Mosley play tennis at Poinsettia Park in West Hollywood, CA. He was like family. I was honored to play his son Bryant on TV’s Magnum P.I. My prayers and condolences to Mr Mosley’s family, friends and fans. pic.twitter.com/GlucYxlMPq