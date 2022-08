Серина Уилямс се оттегля от професионалния тенис. Това обяви самата тя пред авторитетното списание Vogue.

"Това е най-трудното нещо, което мога да си представя", посочва легендата в женския тенис в най-новия брой на изданието, на чиято корица ще бъде. "Не искам това да е краят, но в същото време съм готова за нови преживявания", допълва 40-годишната тенисистка.

Серина Уилямс се завърна с победа на корта след година отсъствие

Оттеглянето на Серина от активния спорт няма да е веднага, уточнява вестник "Дейли мейл". Тенисистката споделя, че се надява все пак да участва в турнира US Open в Ню Йорк. "За нещастие не бях готова да спечеля "Уимбълдън" тази година", подчертава Уилямс и заявява: "Не знам дали ще съм готова да спечеля в Ню Йорк. Но определено ще се опитам".

In Vogue’s September issue, @serenawilliams prepares to say farewell to tennis on her own terms and in her own words. “It’s the hardest thing that I could ever imagine,” she says. “I don’t want it to be over, but at the same time I’m ready for what’s next” https://t.co/6Zr0UXVTH1 pic.twitter.com/YtGtcc18a9