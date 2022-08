Новак Джокович заяви, че няма да участва на Откритото първенство на САЩ по тенис заради липсата на ваксина срещу коронавирус.

Това обяви самият Ноле в своя профил в Twitter.

“За съжаление няма да мога да пътувам към Ню Йорк за US Open”, написа Джокович и пожела успех на колегите си, които ще се включат в надпреварата.

Sadly, I will not be able to travel to NY this time for US Open. Thank you #NoleFam for your messages of love and support. ❤️ Good luck to my fellow players! I’ll keep in good shape and positive spirit and wait for an opportunity to compete again. 💪🏼 See you soon tennis world! 👋🏼