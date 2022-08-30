“Демократична България” обяви водачите на листите си за предстоящите парламентарни избори на 2 октомври и внесе всички листи за регистрация в регионалните избирателни комисии.

Единият съпредседател на обединението Христо Иванов ще бъде водач в 24-и МИР в София и Пловдив-град, а ген. Атанас Атанасов този път ще води листата във Варна. Съпредседателят на „Зелено движение“ Владислав Панев ще е водач в 25-и МИР в София.

По две листи оглавяват бившият министър на правосъдието Надежда Йорданова (23 МИР София и Русе), депутатите от предишното Народно събрание Антоанета Цонева (Пазарджик и София-област) и Ивайло Мирчев (Бургас и Разград).

Всички водачи:

Христо Иванов, 24 МИР София и 16 МИР Пловдив

Атанас Атанасов 3 МИР Варна

Владислав Панев, 25 МИР София

Иван Димитров, 1 МИР Благоевград

Ивайло Мирчев, 2 МИР Бургас и 18 МИР Разград

Людмила Илиева 4 МИР Велико Търново

Любен Иванов, 5 МИР Видин

Владислава Лакова, 6 МИР Враца

Ивелин Стоянов, 7 МИР Габрово

Албена Симеонова, 8 МИР Добрич

Радослав Милев, 9 МИР Кърджали

Николай Табаков, 10 МИР Кюстендил

Божидар Божанов, 11 МИР Ловеч

Борислав Сандов, 12 МИР Монтана

Антоанета Цонева, 13 МИР Пазарджик и 26 МИР София-област

Бисер Механджийски, 14 МИР Перник

Стоян Михалев, 15 МИР Плевен

Йордан Иванов - 17 МИР Пловдив-област

Надежда Йорданова - 19 МИР Русе и 23 МИР София

Надя Бобчева, 20 МИР Силистра

Николай Сиджимов, 21 МИР Сливен

Зарко Маринов, 22 МИР Смолян

Атанас Славов, 27 МИР Стара Загора

Илина Мутафчиева, 28 МИР Търговище

Катя Панева, 29 МИР Хасково

Александър Симидчиев, 30 МИР Шумен

Веселин Калановски, 31 МИР Ямбол