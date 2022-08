Силна буря с проливен дъжд, градушка с големината на орех, ураганен вятър и гръмотевици връхлетяха Скопие този следобед. Стихията е наводнила улици, подлези, къщи и дворове.

#Emergency services evacuated passengers from a van stuck in an underpass in #Skopje after the #storm . 🎥 @TV21HD ⬇️ https://t.co/1C9n3BgULg pic.twitter.com/Yq7Pe26S4m

Трафикът в столицата на Северна Македония беше силно затруднен заради съборени дървета и изпочупени клони. Най-тежко е положението в центъра на града, където има паднали покриви и наводнени подлези.

Media reports: In many places in #Skopje there are uprooted trees and roofs from the #stormhttps://t.co/Bl4sAU6NOL