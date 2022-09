Рекордьорът по титли от Големия Шлем (22) Рафаел Надал реагира на новината за края на кариерата на един от най-големите си съперници - Роджър Федерер. Швейцарецът обяви, че след Лейвър Къп ще сложи край на кариерата.

"Скъпи Роджър, мой приятелю и съперник.

Dear Roger,my friend and rival. I wish this day would have never come. It’s a sad day for me personally and for sports around the world. It’s been a pleasure but also an honor and privilege to share all these years with you, living so many amazing moments on and off the court 👇🏻

Иска ми се този ден никога да не беше идвал... това е тъжен ден за мен лично и спортните хора по света. Казах ти го, когато говорихме и сега е тук.

Беше удоволствие, но също така чест и привилегия да споделя всички тези години с теб, преживявайки толкова много невероятни моменти на и извън корта.

Ще има още много моменти, които да споделяме заедно в бъдеще, все още има много неща, които да правим заедно, знаем това.

We will have many more moments to share together in the future, there are still lots of things to do together, we know that.

For now, I truly wish you all the happiness with your wife, Mirka, your kids, your family and enjoy what’s ahead of you. I’ll see you in London @LaverCup