Полша откри в събота канал, който позволява на корабите да плават от Балтийско море до нейното пристанище Елблонг, без да преминават през руските териториални води. Елблаг, в Северна Полша, е отделен от Балтийско море с тънка ивица земя, наречена провлак. Досега единственият път беше през проход близо до град Балтийск в Калининградския залив на Русия и изискваше разрешение от руските власти.

Прокараният канал минава през полска територия, на около пет километра западно от град Криница Морска. „Искахме да отворим този проход, за да не искаме повече разрешение от страна, която не е приятелска към нас“, каза полският президент Анджей Дуда на церемония по откриването в събота.

FM @RauZbigniew attended today's official opening of the navigation channel through the Vistula Spit.



The new waterway, enabling access from the Vistula Lagoon to the Baltic Sea, is a major development opportunity for Poland and an affirmation of 🇵🇱 sovereignty and independence. pic.twitter.com/1XBj8U1Jwr