Пред тленните останки на кралица Елизабет II се поклони и българският президент Румен Радев. Заедно с него беше съпругата му Десислава Радева. Двамата бяха придружени от посланика в Обединеното кралство Марин Райков.

(1) North Macedonian President Stevo Pendarovski, (2) President of Bulgaria Rumen Radev and his wife Desislava Radeva, (3) President of Trinidad and Tobago Paula-Mae Weekes, (4) President Jair Bolsonaro of Brazil pay their respects to Queen Elizabeth II at Westminster Hall. pic.twitter.com/5oOzuSHjgw